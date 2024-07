Erfurt/Jena. Wo der FC Carl Zeiss Jena und der FC Rot-Weiß Erfurt in die neue Regionalliga-Saison starten werden: auch der Termin für das Hinspiel im Thüringen-Derby steht fest.

Zwei Auswärtsspiele und einmal Heimrecht für die drei Thüringer Mannschaften zum Auftakt der Regionalliga Nordost: Am ersten Spieltag, der am letzten Juli-Wochenende ausgetragen wird, erwartet der FC Rot-Weiß Erfurt im heimischen Steigerwaldstadion den FC Eilenburg, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Rahmenterminplan hervorgeht. Die anderen beiden Thüringer Rivalen gehen auf Reisen. Der FC Carl Zeiss Jena tritt beim BFC Dynamo an. Beim FSV 63 Luckenwalde beginnt für den ZFC Meuselwitz die Saison.

Thüringen-Derby am sechsten Spieltag angesetzt

Das mit Spannung erwartete Thüringen-Derby zwischen Jena und Erfurt ist für den sechsten Spieltag angesetzt. Laut Rahmenterminplan findet das Duell am 1. September statt. Die konkrete Anstoßzeit steht aber noch nicht fest. Am Freitag will der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) zunächst die zeitgenauen Termine für das erste Punktspielwochenende veröffentlichen.

Klar ist aber bereits, wann die Saison eröffnet wird. Der erste Ball rollt am Donnerstag, 25. Juli, wenn der Chemnitzer FC den Drittliga-Absteiger Hallescher FC empfängt. Anpfiff ist um 20.20 Uhr. Das Spiel wird live im MDR-Fernsehen übertragen.