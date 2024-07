Erfurt. Die Erfurter Mannschaft steigt im Fußball-Landespokal wie auch Regionalliga-Rivale ZFC Meuselwitz gegen einen Thüringenligisten ins Geschehen ein.

In der ersten Hauptrunde des Landespokals muss der FC Rot-Weiß Erfurt bei einem Aufsteiger zur Thüringenliga antreten. Wie die Auslosung am Sonntag im Rahmen der Beratung des Spielausschusses des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) ergab, tritt der Regionalligist beim VfL Meiningen 04 an. Der Mannschaft gelang als Sieger der Staffel 3 der Landesklasse mit zwölf Punkten Vorsprung der Aufstieg.

Freilos für Titelverteidiger FC Carl Zeiss Jena

Auch Ligarivale ZFC Meuselwitz muss bei einem Klub aus der höchsten Spielklasse antreten. Die Zipsendorfer gastieren in der ersten Runde beim FC Thüringen Jena. Spieltermin ist der 16. bis 18. August. Die konkreten Anstoßzeiten müssen noch festgelegt werden.

Nicht im Lostopf waren unterdessen der FC Carl Zeiss Jena. Der Regionalligist hat als Titelverteidiger ein Freilos und steigt erst in der zweiten Runde ein, die vom 6. bis 8. September ausgetragen wird. Gestartet wird der Landespokal der Saison 2024/25 derweil mit der Qualifikationsrunde (26. bis 28. Juli).

Qualifikationsrunde (26. bis 28. Juli)

SV Glückauf Bleicherode - SC Leinefelde

BSV Lengenfeld/Stein - TSV 1861 Bad Tennstedt

FSV Floh-Seligenthal - FSV 06 Ohratal

SG Eintracht Ifta - FSV Wacker 03 Gotha

FC Union Mühlhausen - SV Thuringia Struth-Helmershof

SpVgg Siebleben - SV National Auleben

FSV 06 Kölleda - SC 1918 Großengottern

SV Iso Neuhaus-Schierschnitz - SV 08 Steinach

SG Empor Buttstädt - Eurotrink Kickers FCL Gera

SV Germania Ilmenau - TSV Motor Gispersleben

SV Roschütz - FC Erfurt Nord

TSV Königshofen - SG Lauscha-Neuhaus

TSV Gera-Westvororte - 1. FC Greiz

FSV 06 Eintracht Hildburghausen - VfB 09 Pößneck

1. Hauptrunde (16. bis 18. August):

VfL Meiningen 04 - FC Rot-Weiß Erfurt

FC Thüringen Jena - ZFC Meuselwitz

Westring Gotha - 1. SC 1911 Heiligenstadt

SV 1921 Walldorf - SV DJK Arenshausen

Sieger Kölleda/Großengottern - FSV Wacker 90 Nordhausen

FC Schweina-Gumpelstadt - FC An der Fahner Höhe

SV Empor Walschleben - 1. FC Eichsfeld

SV Germania Wüstheuterode - Sieger Bleicherode/Leinefelde

Sieger Lengenfeld/Tennstedt - Preußen Bad Langensalza

Sieger Ifta/Gotha - BSV Eintracht Sondershausen

SV Grün-Weiß Gospenroda - Sieger Siebleben/Auleben

Sieger Mühlhausen/Struth - FC Einheit Rudolstadt

SV Borsch 1925 - FSV Sömmerda

FSV Waltershausen - FC Steinbach-Hallenberg

SV BW 91 Bad Frankenhausen - FC 02 Barchfeld

SV Wacker Bad Salzungen - SV Grün-Weiß Siemerode

Sieger Floh-Seligenthal/Ohratal - SpVgg Geratal

FC Einheit Bad Berka - FC Thüringen Weida

Sieger Neuhaus-S./Steinach - BSG Wismut Gera

SV 1916 Großrudestedt - FC Saalfeld

SV Schott Jena - SV BW 90 Neustadt/Orla

BSG Chemie Kahla - Sieger Königshofen/Lauscha-Neuhaus

SV 08 Rothenstein - FSV Gräfinau-Angstedt

1. FC Sonneberg 2004 - VfR Bad Lobenstein

SV Schmölln 1912 - Sieger Roschütz/Erfurt-Nord

Sieger Hildburghausen/Pößneck - SC 1903 Weimar

Sieger Ilmenau/Gispersleben - Sieger Gera-Westvororte/Greiz

SV Eintracht Eisenberg - SV Blau-Weiß Büßleben

Sieger Buttstädt/Kickers FCL Gera - FSV Grün-Weiß Stadtroda

FSV Schleiz - SV 09 Arnstadt

SV Jena Zwätzen - VfB Apolda

alu