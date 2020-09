Bahnrad-Weltmeisterin Pauline Grabosch fiebert der U-23-EM entgegen

Foto: Winfried Mausolf via www.imago-images.de

Erfurt. Die 22-jährige Erfurterin will Anfang Oktober in Italien angreifen und den nächsten Titel holen.

Erst eroberte Pauline Gra­bosch beim Heimspiel Ende Februar in Berlin zum zweiten Mal in ihrer Karriere die WM-Krone, dann erholte sie sich entspannt auf den Kanaren. Dort aber musste sie ein paar Tage später Hals über Kopf ihre Koffer packen – wegen der heraufziehenden Corona-Pandemie. „Plötzlich hieß es, Abstand halten und Masken tragen. Ich habe mich gefühlt wie in drei Welten“, sagt die Bahnrad-Weltmeisterin aus Erfurt.