Eintracht Sondershausen mit drittem 1:1 gegen Weida

So seltsam wie es auch klingt. Aber erst nach dem Gegentreffer wurde es besser. Gut erst einmal. Die Fußballer von Eintracht Sondershausen zeigten vor allem im ersten Durchgang gegen Thüringen Weida keine ansprechende Leistung und können, die gesamte Spielzeit betrachtet, mit dem 1:1-Unentschieden zufrieden. „Man muss klar sagen, dass Weida in der ersten Halbzeit besser war. Das kann man nicht unter den Tisch kehren“, sagte pragmatisch, kurz und trocken Axel Duft, Trainer der Sondershäuser.

In der ersten Halbzeit war es eher Schmalkost, was seine Jungs zeigten. Zu zaghaft, langsam und teilweise ängstlich agierten die Hausherren. Die Gäste, die gute zweieinhalb Stunden Anfahrtsweg hatten, wirkten frischer. So hatte Sondershausen Glück, als ein Schuss vor den Pfosten ging. Aber Eintracht musste auch auf seinen Kapitän verzichten. Sebastian Treuse verletzte sich nach einer Viertelstunde ohne Fremdeinwirkung am Knie. „Die Kniescheibe war draußen, da habe ich sie gleich auf dem Feld noch wieder richtig gerückt. Das war alles andere als schön. Warum das passiert, kann ich gar nicht sagen“, so Treuse, der damit wohl länger ausfallen wird.

Auch nach dem Wechsel waren es zunächst die Gäste, die mehr vom Spiel hatten. Folglich das 0:1 nach einer guten Stunde. Nach einem Freistoß von links traf Weidas Patrick Leutloff per Kopf gegen die Laufrichtung von Eintracht-Keeper Piotr Rusek. Und von da an war Sondershausen plötzlich da, spielte mit und verschaffte sich mehr und mehr Vorteile. Nach knapp 70 Minuten heulte in Berka die Sirene, es war wie ein Weckruf für die hiesigen Fußballer, die von da an das Zepter übernahmen.

Patrick Rothe hatte direkt nach dem Gegentreffer eine richtig gute Möglichkeit. Sein Schuss aber wurde abgeblockt. Weida wirkte mit zunehmender Spielzeit müder. Nach gut 80 Minuten dann der Ausgleich. Der unbändige und scheinbar nimmermüde Milos Gibala brachte eine mustergültige Hereingabe zu Martin Rießland, der auf der linken Seite abzog und ins lange Eck traf. Spätestens von da an gehörte das Spiel den Sondershäusern. Als Gibala im Strafraum mit Weidas Schlussmann zusammenstieß, erhitzten sich die Gemüter. Der Sondershäuser wollte es nicht wahr haben, dass der Elfmeterpfiff ausblieb. Artistisch hätte danach mit einem Fallrückzieher das Tor fast gemacht.

Sondershausen witterte, dass hier noch mehr ging und machte auf. So hatte Weida noch eine gute Möglichkeit aber Sondershausens Marius Grüllmeyer rettete auf der Linie. Für Belebung in der zweiten Halbzeit sorgte neben Gibala der eingewechselte Andreas Kopf, der auf der rechten Seite so gut wie jeden Zweikampf gewann und die wahrscheinlich beste Chance auf das 2:1 hatte. In der Nachspielzeit brachte Gibala über links eine Flanke in den Strafraum. Kopf zog direkt ab, der Ball ging an den Innenpfosten und trudelte auf der anderen Seite ins Toraus. Es war zum Haareraufen, so war zumindest die Geste fast aller Hausherren.

Das 1:1 ist nun zum dritten Mal hintereinander zu Hause das Endergebnis. Auffällig ist, dass Sondershausen die Durchschlagskraft im Angriff fehlt aber ebenso die Defensive einen guten Job macht.

„Wir haben uns den Punkt am Ende verdient. Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie so oft. Wenn man die gesamte Spielzeit betrachtet, geht das Ergebnis schon so in Ordnung“, so Duft weiterhin.

„Wir haben mal wieder gesehen, dass wir körperlich, konditionell und von der Kraft her mithalten können. Wir müssen uns vor niemanden verstecken. Nun muss eben noch etwas mehr die Kaltschnäuzigkeit zum Tragen kommen, dann werden wir auch Siege einfahren“, sagte zusammenfassend Matthias Springer, Präsident der Eintracht.