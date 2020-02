Pechstein-Lebensgefährte Matthias Große: „Ich will die DESG retten“

Bei der Eisschnelllauf-WM in Salt Lake City zählen die deutschen Athleten längst nicht mehr zu den Top-Favoriten. Die Probleme sind weitaus größer. Aktuell ist die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) führungslos und finanziell schwer angeschlagen. Matthias Große will auf dem außerordentlichen Verbandstag im April als Präsident kandidieren. Wir sprachen mit dem Berliner Unternehmer.

Warum wollen Sie Präsident werden?

Das ist in einem Satz erklärt. Ich will die DESG retten.

Wie nehmen Sie den Verband wahr?

Der Verband steckt in einer sehr schwierigen Situation. Ich will alles dafür tun, dass klare Strukturen geschaffen werden und die DESG wieder in ruhiges Fahrwasser kommt. Das sind die Voraussetzungen für eine seriöse Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Entscheidend ist aber auch, dass wir bei all dem die Jugendarbeit nicht vergessen. Denn ohne breite Basis ist kein Spitzensport möglich.

Was wären die ersten Schritte, wenn Sie gewählt würden?

Die erste Maßnahme wäre, den Verband finanziell abzusichern. Ich habe von Sponsoren die Zusage über eine größere sechsstellige Summe, hier sofort zu helfen. Wichtig ist außerdem, dass endlich das Gegeneinander im Verband aufhört.

Rechnen Sie mit Gegenkandidaten?

Das ist mir egal. Mein Team und ich, wir haben unsere Vorstellungen und werden diese in den kommenden Tagen den Landesverbänden vorstellen, sofern es noch nicht geschehen ist. Mit ihnen müssen wir reden, denn unser Konzept können wir nur gemeinsam umsetzen.

Es war von einer Lücke im Verbandsetat von 400.000 Euro zu lesen. Wie stellt sich für Sie die aktuelle finanzielle Lage der DESG dar?

Das weiß ich nicht. Ich kann das erst beurteilen, wenn ich als Präsident in die Bücher schauen kann. Erst dann ist es möglich, zu sagen, wie wir zum Beispiel die Geschäftsstelle personell aufstellen müssen oder wo sonst noch Hilfe nötig ist.

Sie haben davon gesprochen, dass Sie ein Schattenkabinett vorstellen werden. Um wen handelt es sich?

Mit dabei ist auf jeden Fall Gerald Lutz. Der langjährige Mannschaftsarzt der DESG genießt unter den Sportlern nach wie vor großes Vertrauen. Ich habe sein Wort, dass er für einen Neuanfang zur Verfügung steht. Des Weiteren gehören ein Medienprofi für die Pressearbeit und ein Banker, der sein wirtschaftliches Know-how mit einbringen würde, zu meinem Team. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass man auch sportlich über den Tellerrand hinausschauen muss. Es gibt auch in anderen Sportarten Ikonen, an denen sich die DESG-Athleten in punkto Motivation und Psyche ein Beispiel nehmen können. Hier stehe ich in aussichtsreichen Gesprächen.

Zuletzt gab es verbale Auseinandersetzungen mit Bundestrainer Erik Bouwman und Sportdirektor Matthias Kulik. Wie kann da eine Zusammenarbeit überhaupt möglich sein?

Einspruch. Es gab keine Auseinandersetzung, sondern der Bundestrainer hat gesagt, er hat keinen Bock auf eine Zusammenarbeit mit Claudia Pechstein. Das geht gar nicht. Ich will, dass es in Zukunft wieder nach Leistung geht und nicht nach Namen.

Das könnte unter Ihrer Führung auch mit Bundestrainer Bouwman oder Geschäftsführer Kulik gelingen?

Ich schließe das nicht aus. Sie müssten sich der neuen Politik natürlich anpassen. Es ist aber auch so, dass zahlreiche Trainer und Sportler aus den Landesverbänden an mich herangetreten sind, um mir Ihre Unzufriedenheit über die derzeitige sportliche Ausrichtung mitzuteilen. Das gilt es unbedingt auszuräumen.

Kritiker werfen Ihnen vor, nur Ihre Lebensgefährtin Claudia Pechstein im Blick zu haben…

Das ist Quatsch. Wenn Claudia morgen aufhören würde, würde ich trotzdem als Präsident kandidieren. Alles andere wäre absurd. Es ist nicht nur eine Aufgabe von zwei Jahren, den Verband wieder neu aufzustellen und zu alten Erfolgen zu führen. Aber genau das will ich mit meiner Mannschaft erreichen. Deshalb plane ich langfristig.

Wie wollen Sie das schaffen?

Ich glaube nicht, dass wir unbedingt ausländische Trainer brauchen. Wir haben große Namen, auch in Erfurt, wenn ich an Gunda Niemann-Stirnemann oder Daniela Anschütz-Thoms denke. Da besitzen wir ein riesiges Potenzial. Hinzu kommt, dass mit Joachim Franke einer der erfolgreichsten Trainer der Welt für die DESG gearbeitet hat. Mir ist völlig unklar, warum man ihn oder auch Stephan Gneupel noch nicht um Rat gefragt hat, um Wege aus der sportlichen Krise zu finden.

Was muss konkret passieren?

Wir brauchen kurzfristig sportliche Topresultate, um wieder interessant für die Medien und Sponsoren zu werden. Anna Seidels EM-Medaille im Short Track war ein schöner Erfolg, jetzt müssen die Weichen gestellt werden, dass sie auch bei Olympia vorne mitmischen kann. Ich bin mir sicher, dass bei den Eisschnellläufern Nico Ihle und Patrick Beckert das Zeug zu einer Medaille in Peking haben. Allerdings braucht es dazu gut funktionierende Trainingsgefüge. Wenn nötig, müssen wir diese durch Zentralisierung schaffen.