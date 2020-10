Zwei Sieger des ersten Spieltags in der Pro B Süd treffen am Sonntag (16 Uhr) in der Erfurter Riethsporthalle aufeinander. Die gastgebenden Basketball-Löwen gewannen zum Auftakt mit 71:58 in Frankfurt, die EPG Baskets Koblenz setzten sich gegen Coburg 103:85 durch.

„Koblenz ist kein gewöhnlicher Aufsteiger“, warnt Florian Gut, sportlicher Leiter der Löwen davor, den Gegner wegen seines Aufsteigerstatus’ zu unterschätzen. „Sie haben einige erfahrene, abgezockte Profis in ihren Reihen.“ Zum Beispiel Daryl Woodmore: Der 28-jährige amerikanische Point Guard glänzte gegen Coburg mit wahnwitzigen Zahlen, erzielte 34 Punkte, holte 15 Rebounds und gab 7 Assists. Doch bange sein muss den Löwen nicht. Zumal sie hoffen, dass ihr im ersten Spiel verletzt fehlender neuer Spielmacher Ricky Price am Sonntag sein Pflichtspiel-Debüt feiern kann. Von den gut 500 erlaubten Tickets sind noch welche online sowie am Sonntag an der Tageskasse erhältlich.