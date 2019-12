Erwartete Niederlage in Burghausen

Der zweifache deutsche Mannschaftsmeister im Ringen SV Wacker Burghausen ist seit 30 Kämpfen ohne Niederlage und auf dem direkten Weg zum Hattrick. Im letzten Heimkampf der Hauptrunde konnte erwartungsgemäß auch der RSV Rotation Greiz den Bock nicht umstoßen.

Die Mannschaft aus dem thüringischen Vogtland unterlag vor 300 Zuschauern mit 6:22, konnte aber immerhin drei der zehn Kämpfe für sich entscheiden. Im Vorjahr wurden die Greizer an gleicher Stelle mit 4:23 geschlagen. Nach dem vorletzten Kampf der Hauptrunde liegt der Greizer Ringerverein immer noch auf dem hervorragenden dritten Tabellenplatz der Staffel Südost. Nach der Niederlage des Mitkonkurrenten Schorndorf in Heilbronn kommt es nun am Sonnabend in Greiz zum direkten Duell um den dritten Tabellenplatz mit dem SV Johannis Nürnberg. Bei einem Erfolg der Greizer winkt die erste Endrundenteilnahme für den RSV seit 2002.

Trainer Tino Hempel hatte die Greizer Mannschaft wiederum umgestellt und diesmal nur zwei EU-Sportler mit auf die Reise an die österreichische Grenze genommen. Routinier Vladimir Gotisan (71 kg/f) gelang der einzige Greizer Sieg mit vier Mannschaftspunkten. Er bezwang den jungen Mansour Dakiev mit technischer Überlegenheit 16:0.

Der deutsche Vizemeister der Junioren Joel Wrensch (75 kg) bezwang im ungewohnten griechisch-römischen Stil den ein Jahr älteren Dominik Ratz mit 5:3 und konnte so seinen zweiten Bundesligasieg feiern.

Bereits im Vorjahr hatte der unberechenbare Daniel Sartakov (75 kg/f) gegen den aus Magdeburg stammenden Johann Steinforth beim 2:2 das bessere Ende für sich. Auch diesmal entwickelte sich am Ende des Mannschaftskampfes ein packender Zweikampf. Der deutsche Vizemeister, der Deutschland in diesem Jahr bei bei EM, WM und Militär-WM vertrat, ging 2:0 in Führung und startete immer wieder Beinangriffe. Der Greizer entzog sich aber geschickt den Attacken und glich noch vor der Pause aus. Kurz vor Schluss sah alles nach einem 4:2 Erfolg von Steinforth aus, der weiter angriff um zwei Mannschaftspunkte zu erringen. Dem Greizer gelang aber ein artistischer Konter, der zwei Sekunden vor Schluss zum wiederum siegbedeutenden 4:4 führte.

Auch der Kampf von Igor Besleaga gegen den Vizeeuropameister Roland Schwarz endete mit einem Remis von 2:2, allerdings mit Vorteil für den Burghausener.

Am guten Eindruck, den der Außenseiter aus Thüringen trotz der klaren Niederlage beim deutschen Meister hinterließ, trugen auch die konditionell verbesserten Galamatov-Brüder bei. Rasul (61 kg/f), der diesmal geschickter Gewicht gemacht hatte, gab beim 0:14 gegen den EM-Dritten Vladimir Egorov aus Nordmazedonien nur drei Mannschaftspunkte ab und scheiterte mehrmals nur knapp mit eigenen Angriffen. Abdul (66 kg/g) unterlag im griechisch-römischen Stil den Vizemeister des Vorjahres Andreas Maier mit 8:14 Punkten.

Den stärksten Eindruck auf Seiten der Gastgeber hinterließ der dreifache Europameister Söner Demirtas, der Martin Obst (86 kg/f) mit technischer Überlegenheit bezwang.

Weitere Niederlagen mit 15 Punkten Differenz mussten Sven Cammin (57 kg/g) gegen den amtierenden EM-Dritten Fabian Schmitt, Sebastian Wendel (130 kg/f) gegen den zweifachen deutschen Meister Eric Thiele und der wieder eine Klasse höher startende Thomas Löffler (98 kg/g) gegen den deutschen Auswahlringer Ramsin Azizsir hinnehmen.