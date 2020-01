Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Carl Zeiss Jena verpflichtet Wacker-Stürmer

Einen Tag vor dem Ende der Wintertransferperiode hat sich der FC Carl Zeiss Jena die Dienste von Joy-Lance Mickels gesichert.

Der 25-jährige Stürmer spielte zuletzt beim in wirtschaftliche Schieflage geratenen Regionalligisten Wacker Nordhausen und unterschrieb laut Vereinsmitteilung am heutigen Donnerstag in Jena einen zunächst bis Saisonende laufenden, leistungsabhängigen Vertrag.

„Joy-Lance Mickels ist ein robuster und schneller Spieler, der in Nordhausen einer der Leistungsträger war“, sagte FCC-Trainer Rico Schmitt. Nun werde es darauf ankommen, dass er sich schnell in die Mannschaft integriere und seine Fähigkeiten in der 3. Liga einbringe.

Derzeit noch verletzt

Der Deutsch-Kongolese kuriert aktuell noch einen Muskelfaserriss aus, den er sich in einem Testspiel bei Dynamo Dresden zuzog, soll aber bereits in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining des FCC einsteigen.

Ausgebildet wurde Mickels bei Borussia Mönchengladbach, bevor er über die U23 von Schalke 04 und Alemannia Aachen zu Nordhausen kam.

Ex-Bundesligaspieler soll nach Jena kommen

Ebenfalls am Donnerstag wurde bekannt, dass der Ex-Bundesliga-Spieler Aytac Sulu die Abwehr beim Drittliga-Tabellenletzten FC Carl Zeiss Jena stabilisieren soll. Der 34-Jährige spielte viele Jahre für den SV Darmstadt 98, trägt dort auch den Titel „Ehrenspielführer“.