FC Rot-Weiß Erfurt: Darius Amados droht nach Rot nun lange Sperre

Erfurt Einige Zuschauer der 1898 Besucher hatten das Steigerwaldstadion sogar schon verlassen, da nahm der größte Aufreger dieses Nachmittags seinen Lauf. Als der Schlusspfiff nach dem 0:0 des FC Rot-Weiß Erfurt gegen den engagiert kämpfenden FC Oberlausitz Neugersdorf ertönt war, war der Ring frei für die dritte Runde. Auf dem Rasen kam es zu Tumulten unter den Spielern, plötzlich lag ein Mann des Gegners am Boden – und Erfurts Abwehrspieler Darius Amados sah die rote Karte.

Der 20-Jährige beteuerte jedoch seine Unschuld: „Ich habe niemanden berührt.“ Allerdings zeigen die TV-Bilder, wie Amados heranstürmt und im Rudel der sich heftig streitenden Spieler plötzlich Neugersdorfs Sebastian Berg zu Boden geht. Zu allem Überfluss warf ein wütender Fan dem Schiedsrichter Maximilian Scheibel aus Schönebeck beim Gang in die Kabine einen Becher hinterher.

Vorausgegangen waren wohl verbale Scharmützel unter beiden Mannschaften noch während des Spiels, die sich schließlich nach dem Schlusspfiff in den hitzigen Tumulten entluden. Amados sah Rot, nachdem sich der Referee mit seinen beiden Assistenten beraten hatte. Da sich die Situation nach dem Schlusspfiff ereignet hat, könnte sich dies strafverschärfend auswirken. So oder so droht ihm nun eine Sperre von mehreren Pflichtspielen.

So verbissen sich die Sachsen zuvor gegen die Niederlage stemmten, so vergeblich mühte sich der FC Rot-Weiß um den sechsten Sieg in Serie. Wäre nach dem Schlusspfiff alles friedlich geblieben, für Trainer Manuel Rost hätte es trotz des 0:0 ein entspannter Tag sein können. „In der zweiten Halbzeit haben wir unsere beste Leistung abgerufen, seitdem ich mit Goran Miscevic die Mannschaft übernommen habe. Man hat gesehen, dass wir vorwärts gekommen sind“, sagte Rost.

In Halbzeit eins fiel dem FC Rot-Weiß allerdings kaum etwas ein, den Gegner ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Eine Möglichkeit von Artur Mergel (24.) und der Schuss von Hedy Chaabi (31.) waren die einzigen Lichtblicke. Ansonsten fehlten die zündenden Ideen in der Offensive oder das Zuspiel im Mittelfeld landete in den Reihen des Gegners.

In Halbzeit zwei erhöhte Erfurt die Schlagzahl und kam durch Ballo Abou (48.), Artur Mergel (52.) und Hedy Chaabi (54.) zu guten Möglichkeiten. Der FC Rot-Weiß präsentierte sich beim eigenen Ballbesitz nun wesentlich dominanter. Nur stand beim finalen Pass entweder ein Bein des Gegners im Weg oder Schlussmann Patrik Klouda schnappte sich den Ball. Hinzu kam auch noch Pech, als der Schuss von Marcel Bär (84.) nur an den Außenpfosten knallte.

Zu den positiven Erkenntnissen des Spiels gehörte aber auch, dass Erfurts Abwehr mit dem stets sicher wirkenden Kapitän Andrej Startsev nie in Bedrängnis geriet. Dass angesichts der ersten Saisonniederlage des VfB Krieschow (2:4 gegen den VfL Halle) und des verpassten Heimsieges der Sprung an die Tabellenspitze misslang, ließ Trainer Rost kalt: Es ist nicht wichtig, ob wir heute Erster sind.“