Freier Eintritt für Rot-Weiß-Fans Dachwig

Während Fußball-Oberligist FSV Martinroda bereits seinen scharfen Start in das Punktspieljahr vollzogen hat, letzten Freitag noch erfolglos 0:2 gegen den FC Carl Zeiss Jena II startete, sind nun auch die Thüringenligisten wieder in der Pflicht. Der SV 09 Arnstadt startet am Sonntag mit neuem Trainer beim ambitionierten Spitzenreiter FC An der Fahner Höhe in Dachwig. Die SpVgg. Geratal wiederum hat am Sonnabend den amtierenden Futsal-Landesmeister SC 03 Weimar in Geraberg zum Punktspielstart zu Gast.

FC Einheit Rudolstadt

FSV MartinrodaSo., 14 Uhr

Die Vorbereitung war gut, das Auftaktspiel eine Machtdemonstration der Zeiss-Reserve, die zwar nach Toren mühevoll gewann, einen Elfmeter und zuvor einen Abwehrfehler benötigte, um seine zwei Torte zum Sieg zu erzielen, aber spielerisch einiges vorzuweisen hatte. „Jena ist Tabellenzweiter, wir sind Drittletzter, konnten zwar streckenweise gut mithalten, haben es aber versäumt, die wenigen Chancen, die uns geboten wurden, auch zu nutzen,“ so das Resümee des Trainers Robert Fischer nach der Freitag-Partie. Griebel traf den Pfosten, Hertel zog übers Tor. Etwas zu wenige Hochkaräter für ein ganzes Spiel. Aber insgesamt lässt sich darauf aufbauen.

Personell muss nicht nur durch den verletzen Wiegel und den gesperrten Al-Saeed, der nach dem Foul vor dem entscheidenden Elfmeter zum 0:2 zu hart mit der „knallroten“ Karte bestraft wurde, umgestellt werden. Konjevic ist verhindert, Gössinger hält, Floßmann ist angeschlagen. Dafür rückt Hertel erstmals wieder in die Startformation. In Rudolstadt soll eine geschärfte Taktik zünden. Einheit unterlag zum Start in Sandersdorf 2:3, bekleckerte sich in der umkämpften Partie nicht mit Ruhm. Gespielt werden soll auf Kunstrasen. Das scheint eher ein Plus der Gäste. Für Jan Roschlaub ist es eine Rückkehr in seine Heimatstadt, er begann in Schwarza. TA-Tipp: 1:2.

FC An der Fahne Höhe

SV 09 Arnstadt So., 14 Uhr

Auf geht’s! Nach der Trennung von den Trainern Giehl/Weinrich und der lange unnötig „verheimlichten“ Verpflichtung von Martin Hauswald als neuem Coach der „Nullneuner“, verlief die Vorbereitung am Obertunk erwartet fleißig und gut. Die Testspielergebnisse waren zum Großteil hoch – bis auf das 1:7 in Merseburg auch erfolgreich. Und dass trotz dreimal wöchentlichen Trainingseinheiten. Das 8:0 über Suhl, das 4:1 bei Oberligist Rudolstadt und das 9:1 in Haarhausen überzeugten. Mit Verstärkungen lief nicht alles perfekt, aber die Mannschaft ist ja auch durchweg gut und breit aufgestellt. Verletzungen blieben weitestgehend aus, dafür wurden gleich drei Spieler (N. Koch, Kunz und Reinemann) erfolgreich operiert. Ex-Zweitliga-Profi Varnhagen ist zurück, Reinemann für Kurzeinsätze auch und Amaro war in der Vorbereitung unglaublich agil. In der Deckung lief noch nicht alles perfekt. „Wir müssen defensiv noch stabiler werden, dann ist ein Platz im vorderen Bereich durchaus noch möglich. Gegen Fahner Höhe gibt es die Nagelprobe. Mit großer Kulisse ist zu rechnen, alle RWE-Mitglieder (Ausweis nicht vergessen!) haben freien Eintritt. Und ein paar Arnstädter sollten sich natürlich unterstützend auch auf die Socken machen.TA-Tipp: 2:3

SpVgg. Geratal

SC 03 Weimar Sa., 14 Uhr

Erneut verließen acht Spieler den Fußball-Thüringenligisten aus unterschiedlichsten Gründen, darunter mit Linse (Auslandspraktikum), Al-Saeed (Martinroda), König, Heinze (beide Langewiesen) vier Stammspieler. Drei Neue kamen: Der Syrer Fashwal (SFC Stern Berlin II), der Argentinier Nanez (Blau-Weiß 52 Erfurt II) und Grünwald (Rüssingen II) sind aber alles eher Entwicklungsspieler. Da weiß man nicht wie gut oder schlecht die Mannschaft wirklich aufgestellt ist, obwohl Maleße, Seyfferth, Behr und teilweise auch Heyer aus dem Kader der Vorsaison reaktiviert werden konnten. Die Vorbereitung brachte – stets unterbesetzt – zwei Siege (4:3 beim FC Erfurt-Nord, 2:0 in Meiningen) und Donnerstag vor einer Woche ein 1:3 gegen Ohrdruf. „Mit dem Auftreten beim Test gegen Ohratal war ich nicht zufrieden, ansonsten waren die Ergebnisse schon ordentlich“, so Geratals Trainer Walter Jänicke. Wie stark Futsal-Landesmeister SC 03 Weimar kommt, bleibt auch unklar. Dessen Trainer Michael Junker zeigte sich mit dem 2:0 zur Generalprobe in Neustadt/Orla gar nicht zufrieden: „Das Ergebnis stimmte, die Leistung nicht.“ Er muss auf Rammelt (gesperrt) und Boden verzichten. Geratals Trainer Walter Jänicke kann nicht auf die verletzten Barchewitz, Braunschweig und Brandl zurückgreifen. „Wir müssen besser verteidigen. Gegen Weimar wollen wir natürlich gewinnen, uns im Tabellenmittelfeld behaupten“, so der Coach.TA-Tipp: 2:2