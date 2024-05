Erfurt. Warum Hoffnungsträger Malcolm Badu die Landeshauptstädter verlässt. Bei zwei Spielern verlängerten sich dagegen die Verträge.

Am Donnerstag verkündete der FC Rot-Weiß Erfurt den Abgang von neun Spielern, nun hat ein weiterer Akteur einen neuen Klub gefunden. Malcolm Badu wechselt im Sommer zu Lupo/Martini Wolfsburg, in der abgelaufenen Saison der Tabellenvierte der Oberliga Niedersachsen. „Richtung Saisonende hat es sich angebahnt, dass ich meinen Vertrag in Erfurt nicht verlängere. Ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt“, sagte der 26-Jährige der Aller Zeitung.

Bei seinem neuen Klub trifft er auf Trainer Michele Rizzi, mit dem er einst in der U23 des VfL Wolfsburg zusammengespielt hat. Er komme zurück, „weil Wolfsburg meine Wahlheimat ist und ich mich intensiver auf mein Bachelorstudium konzentrieren möchte. Zudem bietet das familiäre Umfeld hier den idealen Rückhalt“, schreibt Badu auf dem Instagram-Kanals seines neuen Vereins.

Mit großen Erwartungen aus Cottbus nach Jena gewechselt

Der Mittelfeldakteur wechselte vor einem Jahr mit großen Erwartungen vom Regionalliga-Meister FC Energie Cottbus nach Erfurt. Er kam auf 24 Einsätze, konnte sich aber auf keiner Position etablieren. Mal spielt er als Mittelstürmer, mal als Rechtsaußen, im Mittelfeld, wurde aber auch als rechter Verteidiger eingesetzt.

Tiefpunkt seiner Station in Thüringen war der Zusammenbruch im vergangenen März, als er nach einem Schwächeanfall ins Krankenhaus musste. Zum Glück konnten die Ärzte aber keine schwerwiegende Erkrankung feststellen. Nun hofft er in Wolfsburg auf einen Neuanfang. „Zuerst möchte ich den Spaß am Fußball zurückgewinnen, der ist mir in den vergangenen Jahren stark abhandengekommen“, sagte Badu.

Derweil gab der FC Rot-Weiß bekannt, dass sich der Vertrag mit Linksverteidiger und Mittelfeldspieler Pablo Santana Soares nach einer festgelegten Anzahl von Spielen bis Juni 2025 automatisch verlängert hat. Til Schwarz bleibt dagegen bis 2026 bei Rot-Weiß.