Erfurt. Der Fußball-Regionalligist holt Torhüter Lorenz Otto aus Ulm zurück in die Landeshauptstadt. Pascal Manitz ist als Nummer zwei eingeplant.

Nach dem personellen Aderlass der vergangenen Tage konnte Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt am Wochenende einen Zugang vermelden. Die Landeshauptstädter haben Lorenz Otto von Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm verpflichtet. Der 23-jährige Torhüter soll die Nummer eins zwischen den Pfosten bei den Blumenstädtern für die neue Saison werden und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

„Mit Lorenz haben wir unseren Wunschspieler für die Torhüterposition verpflichtet, der sich trotz höherklassiger Angebote für diesen gemeinsamen Weg entschieden hat“, wird RWE-Torwarttrainer Patrick Ecke in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Er ist ein sehr gut ausgebildeter, ambitionierter Schlussmann. Seine Stärken liegen besonders in der Strafraumbeherrschung und der Torverteidigung, darüber hinaus bringt er eine sehr professionelle Einstellung und gute Mentalität mit“, so Ecke weiter.

Keeper Otto spielte bereits in der Jugend für RWE

Otto ist in Erfurt kein Unbekannter, spielte bereits in der Saison 2016/17 in der Jugend der Rot-Weißen. „Als ich mich mit Erfurt beschäftigt habe, habe ich wieder mal erkannt, was Rot-Weiß Erfurt für ein großartiger Verein ist, mit überragenden Fans und krassem Stadion“, sagte Erfurts neue Nummer. „Ich musste sofort an meine Zeit als Balljunge denken, als ich in der U16/U17 bereits hier gespielt habe und das Steigerwaldstadion erleben konnte. Deshalb freue ich mich unglaublich, hier meine nächsten Schritte gehen zu dürfen und bin absolut bereit, jeden Tag das Maximum aus mir herauszuholen.“

Als Nummer zwei beim FC Rot-Weiß ist der 19-jährige Pascal Manitz eingeplant, der einen Vertrag bis 2027 hat.