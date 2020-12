Gothas schwerer Gang zum Tabellenführer

Robert Werner will mit den Gothaer in Karlsruhe überraschen.

Gotha. In der 2. Volleyball-Bundesliga Süd gastieren die Blue Volleys Gotha am Samstag in Karlsruhe.

Hohe Hürde für die Blue Volleys Gotha. Am Sonnabend treten die Thüringer beim Tabellenführer der 2. Bundesliga Süd, den Baden Volleys SSC Karlsruhe, an. Los geht es um 19 Uhr. Nachdem sich die Gothaer in der Vorwoche im Heimspiel gegen den SV Schwaig über weite Strecken sehr schwer taten und eine überraschend deutliche Niederlage einstecken mussten, bietet die Begegnung gegen Karlsruhe die Möglichkeit, sich dann als Außenseiter wieder von der besseren Seite zu zeigen.