Kampfsportschule Berk sahnt 20 Medaillen ab

Zum Ausklang des Jahres überzeugten die Westthüringer Kickboxer beim Wettkampf in Baunatal.

Als letzter Wettkampf vor der Weihnachtspause stand für die Kickboxer der Kampfsportschule Berk die „Manus Trophy“ in Baunatal an. Die Westthüringer Starter unterstrichen in Nordhessen ihre gute Form, schafften mit 19 Teilnehmern insgesamt 20 Medaillenränge und Rang fünf in der Vereinswertung.

Aufs oberste Podest kämpfte sich auch Rama Arifani von der Eisenacher Trainingsgruppe. Gold im Pointfighting der Herren bis 69 Kilogramm sicherte sich der Hesse im Kampf gegen Alessio Jeraci (KSV Butzbach), wobei Arifani die Angriffe seines erfahrenen Kontrahenten gut voraussah und stark konterte. Der 20-Jährige trat zusätzlich in der Disziplin Leichtkontakt an. Mit einem 3:0 Sieg gegen Kontrahent Jes Wittrock (SKG Gräfenhausen 1945) und einem knapp verlorenen Kampf gegen Teamkollege Jason Bätzel sprang hier Rang zwei heraus. Sein jüngerer Bruder Rizki Arifani gewann im Leichtkontakt Gold und im Pointfighting (bis 74 Kilogramm) Bronze. Auch Bätzel brachte Gold (Leichtkontakt) und Bronze (Pointfighting) mit zurück nach Eisenach.

Wettkampferfahrung in der Newcomer-Klasse sammelten die Eisenacherin Judy Hirschberg und die 14-jährige Helen Knaut aus der Trainingsgruppe Gerstungen, während der Eisenacher Pascal Kämpf nur Zuschauer war. Seine Gegner verletzte sich im Vorkampf.