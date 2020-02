Keilhau/Rudolstadt. Maik Müller und Christian Unbehaun in der Freien Fröbelschule Keilhau

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kicker von Einheit Rudolstadt bei Projekttag

Dr. Stephan Lange, Gymnasiallehrer für Geschichte, Sozialkunde, Gesellschaftswissenschaften und Ethik - dafür bildet er sich gerade fort - spielt in seiner Freizeit seit mehr als 13 Jahren beim FC Einheit Rudolstadt in der zweiten und dritten Mannschaft Fußball. Seit 2017 ist er Lehrer an der Freien Fröbelschule Keilhau und betreut außerhalb des Unterrichts eine Arbeitsgemeinschaft (AG). Die Schüler betreiben hier - natürlich - Fußball.

Für einen Höhepunkt im AG-Leben sorgen immer wieder Projekttage. Zwei Mal hat sie der Lehrer bereits organisiert. Im vergangenen Jahr führte zum Beispiel der Regionalligaverein 1. FC Lok Leipzig einen solchen in der Freien Fröbelschule durch. Doch auch in der Region gibt es attraktive Sportvereine, dachte sich der junge Pädagoge, und warb bei seinem Heimatverein, in dem auch einige Keilhauer Schüler spielen, dafür.

Bei Maik Müller, selbst Lehramtsstudent in Jena und bis vor kurzem noch Trainer der A-Junioren, und Christian Unbehaun, Torhüter in der Zweiten, im Verein mit vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben betraut und beruflich als Logistiker bei Trumpf Saalfeld tätig, rannte er offene Türen ein. Beide waren sofort bereit, die Arbeitsgemeinschaft ihres Teamkollegen für einen Tag zu unterstützen.

Und so präsentierten sie sich in der Keilhauer Sporthalle vor 15 Schülern der Klassen fünf bis zehn, von denen die meisten AG-Mitglieder waren. Rasch vergingen die Stunden mit einem Fußball-ABC, technischen und athletischen Übungen und natürlich einem Turnier. Der von den beiden Trainern auf Zeit prognostizierte Spaßfaktor war auf jeden Fall vorhanden.

Den hatten auch die Mitglieder des Rudolstädter Oberligavereins. „Die Schüler waren sehr engagiert bei der Sache. Das hat mich gefreut und auch ein wenig überrascht“, sagt Christian Unbehaun. Und Maik Müller ergänzt: „Auch ich war begeistert, vor allem von der Dankbarkeit der Schüler, dass wir mit ihnen gearbeitet haben.“

Vielleicht, so der Organisator, trägt dieser Projekttag nun dazu bei, dass zwischen dem FC Einheit und der Freien Fröbelschule Keilhau eine Kooperationsvereinbarung auf den Weg gebracht wird.