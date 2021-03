Kombiniererin Cindy Haasch Vierte beim Continentalcup

Cindy Haasch schnupperte in Russland an einem Podestplatz.

Nur um drei Sekunden hat Cindy Haasch (WSC 07 Ruhla) am Freitag ihren ersten internationalen Treppchenplatz in der nordischen Kombination der Damen verpasst. Zum Auftakt des Continentalcup-Finales im russischen Nishni Tagil kam die 16-Jährige in Abwesenheit eines Großteils der Weltspitze als zweitbeste deutsche Starterin auf Rang vier. Der Tagessieg ging an die US-Amerikanerin Mara Gerathy-Moaths, die als Sprunglaufzehnte über 5 Kilometer in starker Zeit von 13:47.8 min ganz nach vorn stürmte.

Bei sibirischer Kälte mit zweistelligen Minusgraden erwischte Haasch von der Schanze ungünstigen Rückenwind. 79 Meter mit schöner Telemarklandung reichten für Rang acht. Auf der zweimal zu laufenden 2,5-km-Runde machte die Zweitjüngste des Feldes Boden gut, doch beim spannenden finalen Dreikampf um Silber und Bronze hatten Sigrun Kleinrath (Österreich, +22,6 s) und Maria Gerboth (WSV Schmiedefeld/+23,0 s) knapp vor Haasch (+25,9 s) die Nasen vorn. 18 Sportlerinnen aus vier Nationen kamen in die Wertung.

Am Samstag geht es im Skizentrum im Westural mit einem Massenstart-Rennen weiter, ehe am Sonntag die Saison der Kombiniererinnen mit einem weiteren Wettbewerb in der Gundersen-Methode beendet wird.