Die Eisenacher Lena Oppermann (3. von rechts) mit der Bundestrainerin Elena Prelle (links) und der DLRG Nationalmannschaft in Italien.

Riccione/Eisenach. Junge Eisenacher Rettungsschwimmerin mit dem DLRG-Nationalteam bei offener Meisterschaft in Italien

Lena Oppermann erstmals international am Start

Die Eisenacherin Lena Oppermann (14), die seit diesem Jahr für die DLRG Halle-Saalekreis startet, wurde erstmals von der Bundestrainerin der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Elena Prelle, für eine Nationalmannschaft nominiert. Sie startete bei den offenen italienischen Meisterschaften in Riccione. Steffen Schulze, der Referent für Öffentlichkeitsarbeit der DLRG Ortsgruppe Eisenach, hat mit der deutschen Vize-Meisterin der Altersklasse 13/14 über ihr internationales Debüt gesprochen.

Wie geht es dir? Du bist verletzt nach Italien gefahren?

Ja, ich hatte mir kurz vorher im Kraftraum das Fußgelenk verstaucht. Der Knöchel war zwar während des Wettkampfs noch dick, hat mich aber nicht groß behindert.

Gab es große Unterschiede zu deinen bisherigen Wettkämpfen in Deutschland?

Das Einschwimmen war ehrlich gesagt eine Katastrophe. Ich habe noch nie so viele Sportler auf einer Bahn gesehen. Man musste direkt anstehen, um einige Meter schwimmen zu können. Auch muss man in Deutschland nicht seinen Ausweis vor dem Start vorzeigen.

Wie hat die Zusammenarbeit mit der Bundestrainerin funktioniert?

Das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Sie hat mir sehr viele, wertvolle Tipps gegeben, aber auch hohe Anforderungen gestellt.

Obwohl die italienischen Meisterschaften offen für anderen Nationen waren, wurdet ihr nicht für das Klassement gewertet. Ärgert es dich, wenn du bei jedem Start mit den Besten mithalten kannst, das aber in der Endabrechnung nicht gewürdigt wird?

Nein, das ist okay. Für mich hat die Wettkampferfahrung gezählt. Außerdem freue ich mich über meine persönlichen Bestzeiten.

Was sind Deine nächsten Höhepunkte in der noch jungen Saison?

Besonders freue ich mich auf die Internationalen deutschen Einzelstrecken-Meisterschaften Anfang Mai in Warendorf. Hier treten die besten Rettungssportler Deutschlands gegeneinander an und ich darf in diesem Jahr zum ersten Mal dabei sein. Außerdem ist dieser Wettkampf ein Teil der Qualifikation für die Weltmeisterschaften im Oktober!

Möchtest Du noch etwas unbedingt loswerden?

Ich würde mich gern bei meiner Mutter bedanken, die immer für mich da ist, mich zu jedem Training fährt und schon über Jahre zu jedem Wettkampf begleitet, manchmal jedes Wochenende.

