Nils Dunkel zeigt sich formstark

Sprung ins Glück: Vor allem an den Ringen und am Barren, aber auch am Sprung überzeugte der Erfurter Nils Dunkel.

Mit einem formstarken Erfurter Nils Dunkel hat der KTV Straußenhardt zum Abschluss der Vorrunde in der Kunstturn-Bundesliga einen 87:5-Kantersieg gegen Frankfurt eingefahren. Damit zog der Titelverteidiger, der nach seiner Auftaktniederlage gegen Siegen unter Druck stand, ins Halbfinale ein. Dort wird am 21. November die TG Saar der Gegner sein.

Gegen Frankfurt turnten die Straubenhardter wie im Rausch und nahezu fehlerfrei. Bereits nach zwei Geräten war mit 29:3 die Vorentscheidung gefallen. Topscorer des Tages waren Andreas Bretschneider (16), Nick Klessing (14) und Nils Dunkel (13). Dunkel, der an den Ringen, dem Sprung und am Barren turnte, sah den Wettkampf auch als Generalprobe für die deutschen Meisterschaften in drei Wochen. Erstmals turnte er am Barren seine neue Übung mit einem international konkurrenzfähigen Ausgangswert von 16,0. Mit einem Endwert von 14,25 am Barren, 14,35 an den Ringen und 13,55 am Sprung durfte er sehr zufrieden sein.