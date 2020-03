Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rückblick: Pokalduell mit Carl Zeiss Jena der Höhepunkt für Grün-Weiß Siemerode

Der SV Grün-Weiß Siemerode nimmt mit 26 Punkten und 40:24-Toren den 5. Platz der Fußball-Landesklasse ein. In 15 Begegnungen verließen sie achtmal den Platz als Sieger, erreichten zwei Punkteteilungen und verloren fünf Matches. „Gleich der 3:1-Auftaktsieg gegen das bis dahin unbekannte, international besetzte Altengottern brachte uns so in richtig in Fahrt und die Erfolgsspur“, blickte Spielertrainer Karsten Wellmann in den vergangenen August. „Bis zu unserem 6:1-Auftritt in Gispersleben, welcher unsere beste Saisonleistung war, schwebten wir in der Liga und Pokal von Sieg zu Sieg“, schwärmte Wellmann von den sieben ungeschlagenen Partien bis Ende September. Die 3:6-Heimpleite gegen Spitzenreiter FC Erfurt Nord beendete den Höhenflug.

Sowohl in der Auswärts- wie auch im Heimspiel-Ranking ist Siemerode das fünftbeste Team der Staffel. Die acht Heimspiele wurden von 1312 Zuschauern besucht. Damit ist man in der Zuschauertabelle hinter Aufsteiger Altengottern der Verein mit der zweitbesten Besucherzahl. „Das Eichsfeld-Derby gegen Wüstheuterode vor 390 Anhängern war neben dem Pokalmatch gegen Drittligist FC Carl Zeiss Jena, welches „nur“ 1:3 verloren ging, das Highlight im letzten Herbst“, erinnerte er sich nochmals.

Sechs Platzverweise in der Hinrunde

In Punkto Fairplay nehmen die sechs Platzverweise durch zweimal Kevin Taubert, Abdoul Aziz Dioum, Maik Aschenbach und Jannick Hackethal (alle Gelb-Rot) und Sandro Menge (Rot) einen unrühmlichen Spitzenplatz ein. Dazu gab es noch 37 Gelbe Karten.

Der Spielercoach setzte insgesamt 23 Akteure ein. Eric Wiedenbruch verpasste keine der 15 Begegnungen, Jens Hoffmann, Maik Aschenbach und Eric Kleineberg waren je 14 Mal dabei.

Die 40 erzielten Treffer verteilen sich auf zwölf Spieler. Taubert (12), Aschenbach (7), Klushyn (6), Abdoul Aziz (4), Hoffmann (2), Dominik Lukac (2), Wiedenbruch (2), Sandro Menge, Bernd Nolte, Christoph Thuene, Christian Todericiu und Wellmann je (1). In der Torschützenliste der Staffel erzielte der Top-Goalgetter der Grün-Weißen mit seinen zwölf „Buden“ neben einigen anderen Akteuren die drittbeste Ausbeute.