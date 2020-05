Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saisonabbruch mit Nordhäuser Happy End

Die Saison 2019/2020 wird den Nordhäuser Volleyballmannschaften noch lange in Erinnerung bleiben. Zum ersten Mal überhaupt wurde der Spielbetrieb kurz vor Ende der Saison komplett eingestellt. Trotz einer nicht optimalen Saisonvorbereitung waren die SVC-Herren insbesondere zu Beginn der Spielzeit topfit und legten eine beeindruckende Erfolgsserie im Herbst 2019 aufs Parkett.

Mit zwei weniger absolvierten Partien standen die Nordhäuser am Stichtag mit 33 Punkten auf Tabellenplatz drei, dieser berechtigt ob der geänderten Aufstiegsregelung zum Aufstieg in die Regionalliga Ost. Trainer Gryga kommentierte wie folgt: „Die Saison kann nicht durchweg positiv gewertet werden, da am Ende das Volleyball-spielen abhanden gekommen ist.“

Die Südharzer Damen konnten ebenfalls nicht gegen die direkten Tabellennachbarn am Ende der Saison antreten, nach einer Spielzeit mit vielen Hindernissen kamen sie auf Platz acht ins Ziel. Nach schwachem Start folgte gegen den Meister der Saison 2018/2019, dem VC Gebesee, beim 3:1-Erfolg eine Leistungsexplosion. Ein erneuter Paukenschlag folgte beim 3:2-Erfolg in Gera, nachdem die SVC Schmetterlinge bereits mit 0:2 zurücklagen. Aber der entscheidende Schritt in die Erfolgsspur wollte einfach nicht gelingen. Kurz vor Abbruch der Saison blitze das wahre Leistungspotential beim glatten 3:0 gegen den VC BW Gebesee noch einmal auf, wenige Tage später stellte Trainer Jens Liebold Ende März sein Amt trotz Erreichen des Saisonziels Klassenerhalt zur Verfügung.

„Man muss die Ergebnisse der Saison immer im Verhältnis zu den jeweiligen Bedingungen des entsprechenden Zeitpunkts der Saison betrachten. Trotz der diesjährigen Schwierigkeiten bezüglich der Zusammenstellung des Teams, muss man allerdings auch konstatieren, dass wir es nicht geschafft haben, unsere Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Ich wünsche der Mannschaft alles Gute und hoffe sehr, dass sie weiterhin erfolgreich in der höchsten Thüringer Volleyball-Liga spielen kann“, sagte abschließend Liebold. In der Nordhäuser Kreisliga taten sich die erfahrenen Recken vom SVC II etwas schwer und landeten in der Abschlusstabelle auf Platz vier, die jungen Wilden von der U18 beenden die Spielzeit auf Rang sechs.

Im Nachwuchsbereich stechen die beiden dritten Plätze in der Thüringenmeisterschaft in der männlichen U13 und U18 hervor, die jüngeren haben sich damit für die Mitteldeutschen Meisterschaften qualifiziert. Die U18 Jungen konnten darüber hinaus auch den Thüringenpokal auf dem dritten Rang beenden. Die weibliche U18 beendet die Spielzeit mit Rang neun bei der Bezirks- dem achten Platz in der Landesmeisterschaft, darüber hinaus konnten sie mit dem sechsten Rang in der Kreisliga Nord weiter fleißig Spielpraxis sammeln.