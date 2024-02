Heiligenstadt. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Pflichtspielstart des Tabellenzehnten aus dem Eichsfeld.

Das Pflichtspieljahr 2024 startet für Fußball-Thüringenligist 1. SC Heiligenstadt (SCH) mit einem Prestigeduell. Am Samstag, 17. Februar, ist der FSV Preußen Bad Langensalza zu Gast in der Kurstadt. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz in Heiligenstadt wird um 15 Uhr sein. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.