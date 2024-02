Breitenworbis. In der Verbandsliga empfangen die Eichsfelder einen eigentlich unbezwingbaren Konkurrenten.

Größer könnte die Herausforderung nicht sein: Wenn der TSV Breitenworbis am Samstag, 17. Februar, ab 15 Uhr in der Tischtennis-Verbandsliga, Staffel West, den Post SV Mühlhausen III empfängt, dann reist der noch unbesiegte Tabellenführer ins Eichsfeld. Der kommende Breitenworbiser Kontrahent thront mit 19:1-Zählern klar an der Spitze des Tableaus. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt. Der Klasse des Post SV III wollen die Hausherren aber Energie und Leidenschaft entgegensetzen.