Brehme. Der Tabellen-10. empfängt den 12. zu einem wichtigen Spiel – wenn es die Platzverhältnisse denn zulassen

In der Fußball-Kreisoberliga geht es wieder um Punkte. Und die Partie zwischen Gastgeber SV Blau-Weiß Brehme und der SG Birkungen, die am Sonntag, 25. Februar, um 14 Uhr angepfiffen werden soll (was aufgrund der Platzverhältnisse jedoch noch nicht final entschieden war) hat es gleich mal in sich. Beide Mannschaften stehen in unteren Tabellengefilden und müssen daher schnell damit anfangen, ihre Punktekonto aufzustocken.

Die Brehmer gehen dabei mit einem alten Bekannten auf der Trainerbank in den Rest der Saison: Michael Wegener, zuletzt beim niedersächsischen Bezirksligisten SG Bergdörfer in der Verantwortung, kehrt nach dreieinhalb Jahren zurück. Mit seinem neuen, alten Team will der B-Lizenz-Inhaber möglichst schnell Abstand nach unten schaffen.

Mit Spaß am Fußball raus aus den unteren Tabellengefilden

„Die Jungs sollen Spaß am Fußball haben und wir wollen uns rasch von der Abstiegszone entfernen“, sagt Wegener. Mit der Vorbereitung zeigte er sich zufrieden: „Die Jungs haben mitgezogen, wir sind auf einem guten Stand.“

Im Test gegen den niedersächsischen Kreisligisten TSV Nesselröden verloren die Blau-Weißen trotz guter Leistung mit 0:2, gegen Kreisligist Beuren gewannen sie mit 1:0. Birkungen trotzte Landesklässler Germania Wüstheuterode ein 2:2 ab, gewann gegen Kreisligist Borussia Neuendorf mit 6:2.

Toptorjäger Patrick Pöhl muss beruflich bedingt passen

„Birkungen hat gute Testspielergebnisse eingefahren. Das ist eine Mannschaft, die über das Fußballerische kommt. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden“, erklärt Wegener.

Mit dem beruflich verhinderten Patrick Pöhl müssen die Brehmer auf ihren Top-Torjäger verzichten. Pöhl steht in dieser Saison bei bisher sieben Treffern.