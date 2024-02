Breitenworbis. Wie das Verbandsliga-Heimspiel des TSV gegen den starken SSV Schlotheim ausging.

Der TSV Breitenworbis hat in der Tischtennis-Verbandsliga nach der Heimniederlage gegen den Post SV Mühlhausen III (2:8) in eigener Halle auch gegen das nächste Spitzenteam verloren. Gegen den SSV Schlotheim mussten sich die Eichsfelder mit 4:8 beugen und rutschten dadurch in der Tabelle ins Mittelfeld ab.