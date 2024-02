Leinefelde. Wie der SC-Stürmer nach seiner Rückkehr aus Kanada in Kölleda für seine Mannschaft sofort wieder zum Matchwinner avancierte.

Nach einem neunmonatigen Aufenthalt im kanadischen Vancouver am Pazifik kehrte Martin Wiederhold in diesen Tagen nach Leinefelde zurück. Mit dem 37-jährigen Vollblutfußballer vom Landesklässler SC Leinefelde sprachen wir über die Zeit in Übersee, seine sportlichen Aktivitäten dort sowie seine sportlichen Ambitionen mit seinem Verein.