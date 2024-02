Heiligenstadt. Warum der 18-Jährige als einziger Thüringer in der „Baller League“ gerade einen sportlichen Traum lebt.

Die Scheinwerfer der großen Fußballbühne sind momentan auch auf ihn gerichtet: Wenn Lukas Rimbach vom 1. SC Heiligenstadt (SCH) montags aufläuft, dann verfolgen bis zu 100.000 Personen per Internet-Livestream die Aktionen des Torwarts und die seiner Mitspieler. Rimbach tritt für das Team „Hollywood United“, dessen Manager der ehemalige Nationalspieler Max Kruse ist, in der neu gegründeten „Baller League“ an.