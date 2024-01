Heubach. Alpine aus der Landeshaupstadt glänzen bei Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia und bei Stadtmeisterschaft.

Durch den seit mehr als 50 Jahren bestehenden Schulsport-Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia hat schon so manch ein Talent den Weg in den organisierten Sport gefunden. Seit 2016 gibt es in Thüringen auch in der Sportart Ski alpin ein Landesfinale. Dieses wurde vor wenigen Tagen in Heubach ausgetragen. Alles war bestens vorbereitet für die 91 gemeldeten Teilnehmer. Es beteiligten sich 16 Schulmannschaften, zwölf davon aus Grundschulen und leider nur vier aus weiterführenden Schulen. Konnten Schulen die geforderte Mannschaftsstärke nicht erfüllen, waren auch Einzelstarter zugelassen.

Für alle galt es, einen fair mit 23 Toren augeflaggten Riesenslalom-Kurs zweimal zu durchfahren. Ehrgeizig wurde von den Jüngsten (Jahrgang 2017) bis zu den Ältesten (2011) um jede Zehntelsekunde gekämpft. Bei den Grundschulen gewann die TGS Am Inselsberg Bad Tabarz vor der Assisi-Schule Ilmenau und der Freien Waldorfschule Erfurt. In der Klasse der weiterführenden Schulen siegte das Heinrich-Mann-Gymnasium Erfurt vor der zweiten und ersten Mannschaft des Perthes-Gymnasiums Friedrichroda. In der Einzelwertung schafften es zwei Erfurter aufs Podest: Lotta Drücker vom Ratsgymnasium wurde Zweite bei den weiterführenden Schulen, Florian Rudolph (Grundschule 3) Dritter bei den Grundschulen.

Kurz vor dem Landesfinale wurde, ebenfalls in Heubach, die zweite Disziplin des Sparkassen-Cups im Skilauf für Erfurter Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 durchgeführt. Dieser besteht aus den drei Disziplinen Crosslauf, Riesenslalom und Langlauf. Zugleich wurden bei dem Riesenslalom die Stadtmeister der U8 bis U18 ermittelt. Erfurter Stadtmeister wurden: Nora Rauschenberg, Matti Klie (U8), Anni Gillner, Florian Rudolph (U10), Lotta Drücker, Lukas Schneider (U12), Maria Vonhof, Leopold Böhm (U14), Luna Steinhoff, Emil Leinhos (U16), Merit Thost, Claas Thost (U18).

gv