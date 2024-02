Erfurt/Sömmerda. Am Wochenende sind erstmals wieder alle sieben Erfurt-Sömmerdaer Fußball-Landesklässler im Einsatz. Thüringenliga-Absteiger Erfurt Nord will nach gelungener Wintervorbereitung Boden gutmachen – trotz eines bitteren Rückschlags.

Von winterlichem Ausruhen konnte beim FC Erfurt Nord keine Rede sein. Der Thüringenliga-Absteiger nutzte nach sehr durchwachsener Landesklasse-Hinrunde (20 Punkte aus 15 Spielen und Platz zehn) die Pause, um sich fitzumachen und Selbstvertrauen zu tanken. „Die Jungs haben richtig Gas gegeben und wir konnten uns in der Fitness massiv steigern. Ich bin mit der Vorbereitung sehr zufrieden“, sagte Nord Coach Tobias Eckermann vor dem Rückrundenstart am Samstag (14 Uhr) zu Hause gegen den 13. VfB Artern.

Auch die Ergebnisse stimmten: Auf den Sieg beim Gottern-Cup folgten vier gute Tests mit drei Siegen. Gegen Thüringenligist Mühlhausen gab es ein 4:1, es folgten ein 2:3 bei Oberligist Arnstadt, ein 4:0 gegen Landesklässler Barchfeld und zuletzt ein 4:3 gegen Kreisoberligist Bischofroda. Zum Kader stießen Perspektivspieler Bruno Bor, der von Lok Erfurt kam, und Marvin Adams aus der zweiten Mannschaft. Einziger Wermutstropfen: Mittelfeld-Routinier Francisco Paunde (Verdacht auf Kreuzbandriss) fällt wohl für den Rest der Saison aus.

Neben Nord sind auch alle anderen sechs Landesklässler des Fußballkreises am Wochenende im Einsatz. Samstag zur gleichen Zeit ist Büßleben bei Spitzenreiter Bad Frankenhausen zu Gast, der die Blau-Weißen, die zuletzt gegen Artern aus einem 0:2 ein 4:2 machten, ob solcher wankelmütigen Auftritte als „größte Wundertüte der Liga“ bezeichnet.

Am Sonntag wie gewohnt um 12.30 Uhr trägt Union Erfurt gegen den Fünften Großengottern sein nächstes Heimspiel aus und will dem tollen 6:0 gegen Auleben den nächsten Schritt aus dem Keller folgen lassen. Ebenfalls Heimrecht haben um 14 Uhr Gispersleben, das sich gegen den Zeiten Wüstheuterode mindestens einen Punkt vorgenommen hat, und der Dritte Kölleda gegen den Elften Leinefelde. Zur gleichen Zeit tritt Walschleben zum Verfolgerduell in Arenshausen an. Der FSV Sömmerda will nach starker Vorbereitung in Bischofferode gewinnen (14.30 Uhr).