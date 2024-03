Erfurt. Die U12-Mädchen des Erfurter Hockey-Clubs werden Mitteldeutscher Hallenvizemeister.

Am letzten Spieltag in heimischer Halle sicherte sich die weibliche U12 des Erfurter Hockey-Clubs nach starker Leistung und hochspannendem Verlauf den Vizemeistertitel bei der Mitteldeutschen Meisterschaft im Hallenhockey.

Das Turnier versprach von Beginn an Spannung, da die Erfurter Mädchen noch die Chance auf den Meistertitel hatten. Die Pflicht wurde zunächst mit einem 1:0-Sieg gegen den ESV Dresden erfüllt. Auch Spitzenreiter ATV Leipzig behielt in der Endrunde die Nerven und blieb durch ein knappes 3:2 gegen Dresden, wobei der Siegtreffer per Siebenmeter quasi mit dem Schlusspfiff gelang, und ein ungefährdetes 3:0 gegen den Freiberger HTC vor Erfurt. Somit kam es zum alles entscheidenden Endspiel, in dem sich die EHC-Mädchen ein 0:0, aber eben nicht den für den Titel notwendigen Sieg erkämpften.

Trotz des knapp verpassten Meistertitels dürfen sie stolz auf ihre tolle Leistung sein. Mit Kampfgeist und Teamarbeit haben sie sich Silber gesichert und weitere Fan-Herzen erobert. In zwei Wochen dürfen die talentierten Erfurterinnen beim Ostdeutschen Pokal in Güstrow gegen die besten Nachwuchsteams aus den neuen Bundesländern ihr Können noch einmal unter Beweis stellen.