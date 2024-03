Erfurt. Nach einigen Jahren Pause trägt der Edith-Stein-Schulsportverein in Erfurt wieder ein Spiel im 15er-Rugby aus. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.

Besser hätten sich die Erfurter die Rückkehr des 15er-Rugbys in ihre Stadt nach einigen Jahren Pause nicht wünschen können: Während der erste Erfolg in der Deutschen U16-Liga Ost vor zwei Wochen in Potsdam noch glücklich und knapp errungen wurde, legte die Spielgemeinschaft Edith-Stein-Schulsportverein Erfurt/RC Leipzig beim Rückspiel vor heimischer Kulisse eine mächtige Schippe drauf und kam zu einem völlig unerwarteten 70:10-Kantersieg gegen die Jungen Preußen.

Dabei verlief der Auftakt alles andere als vielversprechend. Bereits nach drei Minuten konnten die Brandenburger mehrere Unsicherheiten in der Verteidigung des Gastgebers nutzen und gingen mit dem ersten Versuch in Führung. Doch bereits zwei Minuten später konterten die Thüringer und Sachsen, ließen nach einigen Stürmerphasen den Ball durch die Hintermannschaft laufen und drangen über den schnellen Außen erstmals in gegnerische Malfeld ein.

Physisch überlegene Stürmer machen den Unterschied

Was danach folgte, war ein Feuerwerk an Angriffswellen nach ähnlichem Prinzip. Über den physisch überlegenen Sturm rollte eine Welle nach der anderen über die tapfer verteidigenden Gäste und die Hintermannschaft vollendete. Zwischenzeitlich brachten die Stürmer selbst immer wieder den Ball über die Vorteilslinie und konnten ihrerseits zu Versuchen in die Endzone eintauchen. Auch wenn nicht jede Erhöhung ihr Ziel fand, stand es zur Halbzeit schon 46:5.

Nach einigen Wechseln und einer Neusortierung in der zweiten Halbzeit setzte das Heimteam seine Dominanz fort und kam zu weiteren toll herausgespielten Versuchen. Auch den Gästen gelang kurz vor Schluss noch ein weiterer Versuch, doch das letzte Wort hatten die Gastgeber zum 70:10-Endstand.

Am 20. April gibt es die nächste Chance auf 15er-Rugby in der Landeshauptstadt. Dann kommt mit dem Ligakrösus vom Berliner Rugbyclub ein anderes Kaliber nach Erfurt.