Erfurt. Die Baugenehmigung für die Sanierung der Halle am Südpark ist für die Basketball-Löwen Erfurt der nächste wichtige Schritt in die Zukunft.

Dank des Engagements der CATL Basketball-Löwen erreicht der Basketballsport in Erfurt immer mehr Menschen. Die Löwen-Partnervereine USV und BC Erfurt erfreuen sich eines stetig wachsenden Zulaufs, dasselbe gilt für die sportbezogenen Jugendprojekte des Basketball Löwen e.V. als gemeinnützigem Verein. Alleine im Rahmen des Projekts BasKIDball finden inzwischen wöchentlich sechs offene Zeiten in Erfurt statt. Entscheidend für den weiteren Ausbau des Projekts sowie der vielseitigen weiteren Nachwuchsaktivitäten der Löwen ist jedoch eine eigene Sporthalle. Dafür ist die umfassende Sanierung der alten Sporthalle am Erfurter Südpark geplant, die der Verein von der Stadt gepachtet und in Löwenpark umbenannt hat (wir berichteten). Aus der aktuell stark baufälligen Halle soll eine moderne Trainingshalle für den Nachwuchssport und zugleich ein lebendiger Begegnungsort für Kinder und Jugendliche werden.

Dieser Idee sind die Löwen-Verantwortlichen jetzt einen großen Schritt näher gekommen. Nachdem in den letzten Jahren gemeinsam mit der Stadt ein Förderantrag für das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur erarbeitet und dank der Unterstützung der Erfurter Bundestagsabgeordneten Antje Tillmann und Carsten Schneider vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages positiv beschieden wurde, stand in den letzten Monaten die Prüfung des Bauantrags an. Die erfreuliche Nachricht über die Genehmigung erfolgte beim Besuch des Oberbürgermeisters Andreas Bausewein beim Löwen-Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Ludwigsburg. Bausewein informierte die Vereinsverantwortlichen nicht nur über den positiven Bescheid des zuständigen Bauamtes, sondern brachte auch gleich die schriftliche Genehmigung mit.

Löwenpark soll im Herbst 2025 eröffnet werden

Löwen-Vereinsvorstand Marc Reimschüssel freut sich über den wichtigen Schritt: „Der Löwenpark ist für unsere zukünftige Entwicklung von großer Bedeutung, besonders für die offenen Jugendprojekte und die Nachwuchsmannschaften. Unser Vereinsmitglied Marko Fliege hat sich für diese Herzensangelegenheit in den letzten Jahren stark eingesetzt. Wichtig war auch die breite Unterstützung im Erfurter Stadtrat und von der Stadtverwaltung. An dieser Stelle gilt mein persönlicher Dank den beiden Stadträten Thomas Pfistner und Daniel Mroß, die unsere Idee von Anfang an unterstützt und begleitet haben. Jetzt hoffen wir, dass die Sanierung schnell anläuft und wir den Löwenpark im Herbst 2025 eröffnen können“

Die Sanierung kostet 2,5 Millionen Euro. Davon fördert der Bund 45 Prozent und die Stadt Erfurt 20 Prozent. Die übrigen 35 Prozent der Baukosten in Höhe von 875.000 Euro sammelte der Basketball Löwen e.V. durch Spenden und Stiftungszuwendungen ein. Zudem wirbt der Verein um weitere Spenden, unter anderem für die geplante Ausstattung. Deshalb wurde für den Löwenpark ein Spendenkonto mit der IBAN DE98 8205 1000 0163 1411 18 eingerichtet.

