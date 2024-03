Erfurt. Bei ihrem eigenen Turnier, das auch zur WM-Qualifikation dient, bestimmen die Karateka des Chikara-Club Erfurt das Niveau.

Ein halbes Jahr Vorbereitung, knapp zwei Monate intensiver Planung inklusive kurzfristiger Änderungen – all das fand seinen Höhepunkt am vergangenen Samstag in der Erfurter Riethsporthalle. Das Karate Dojo Chikara-Club Erfurt hatte zum 2. Chikara-Cup geladen. Die deutsche Nachwuchselite war am Start, schließlich war das Turnier zum ersten Mal als Qualifikationsturnier für die WM der U16 und U18 Ende des Jahres in Venedig gelistet.

Auch 57 Sportler des Chikara-Clubs nahmen teil. Mit bis zu neun Coaches kämpften die Chikaras in Kata (Form) und Kumite (Freikampf) um die begehrten Medaillen und Pokale. Und sie bewiesen einmal mehr ihre hohe Qualität: Anders als noch im vergangenen Jahr konnte sich der Chikara-Club mit 15-mal Gold, 12-mal Silber und 20-mal Bronze den ersten Platz im Medaillenspiegel sichern. Als Sieger gingen Luise Röder, Vize-Europameisterin Dalia Dawoud (2), Louisa Dietrich, Bennet Kolley (2), Florian Braunroth (3), Lucas Wüstefeld, Kevin Ernst (2), Henri Diemar (2), sowie die Kumite-Teams der U16 (männlich und weiblich), U14 (männlich) und U10 (männlich) hervor.

Siegerlächeln: Bennet Kolley und Finn Drehmann holten mit ihren beiden Teamkollegen Gold im Kumite-Team der U10. © Chikara-Club Erfurt

Nächstes Jahr Umzug in die Gauder-Halle

Über 60 Helferinnen und Helfer machten diesen Tag zu einem besonderen Event. Davon überzeugten sich vor Ort auch Schirmherr Thomas Kemmerich und die Vorsitzende des Stadtsportbundes, Birgit Pelke. Wie im vergangenen Jahr wurden die eingenommenen Eintrittsgelder gespendet, 2024 an das Kinder- und Jugendhaus „Haus Sonnenhügel“.

Im kommenden Jahr wird sich das Turnier noch einmal vergrößern und dafür in die Hartwig-Gauder-Halle umziehen. Bekannt als das Wohnzimmer des Karatesports durch die zahlreichen deutschen Meisterschaften, werden dort am 15. März 2025 die Wettkämpfe auf zehn Flächen stattfinden.

red