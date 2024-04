Erfurt. Die Erfurter gewinnen zum Abschluss gegen Dresden. Zwei Derbyniederlagen verhindern letztlich den Meistertitel.

Die Hallenfußballer von Blumenstadt United Erfurt haben ihr letztes Saisonspiel in der Futsal-Regionalliga Nordost gegen Borea Dresden vor heimischem Publikum mit 8:6 gewonnen. Damit beenden die Erfurter die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem Futsal-Team von Carl Zeiss Jena, das nun in den kommenden Wochen in der Relegationsrunde zur Futsal-Bundesliga spielt.

„Obwohl zwischenzeitlich sogar Platz eins möglich war und die entscheidende Niederlage in Jena äußerst unglücklich zustande kam, ist Platz zwei im zweiten Regionalliga-Jahr ein Riesenerfolg für uns“, ist sich das Trainergespann Robert Fritzsch/Jonas Pflum einig. Nach einem starken Saisonstart mit sechs Siegen gaben schließlich drei Niederlagen zur Saisonmitte gegen Eintracht Südring Berlin und Carl Zeiss Jena den Ausschlag, dass es nicht zu mehr reichte.

Duell in Jena als Schlüsselspiel um den Meistertitel

Insbesondere die bittere 4:5-Pleite in Jena, als die Erfurter zwei Minuten vor Schluss nach überlegen geführtem Spiel noch 4:2 geführt hatten, bedeutete schließlich das Ende aller Hoffnungen auf den Staffelsieg. Bester Erfurter Torschütze mit 29 Treffern war abermals Kapitän Ibrahima Cissé, der damit diesmal die Torjägerkrone knapp verpasste.

Nach einer kurzen Trainingspause bis Mitte April stehen im Mai und Juni nun die Pokalwettbewerbe in Thüringen und im NOFV-Gebiet an, bevor es anschließend wieder mit der Vorbereitung zur neuen Saison losgeht. Hierfür hofft das Erfurter Trainerteam, möglichst viele Spieler des aktuellen Kaders weiter beim Futsal zu halten und dann einen neuen Anlauf auf den Staffelsieg zu starten. Denn mit stabilem Kader und wachsender Sponsorenzahl will Blumenstadt United in den nächsten Jahren den Angriff auf die Bundesliga wagen.

