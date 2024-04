Erfurt/Sömmerda. Unterstützt von seinem Bruder macht ein Boxer des PSV Erfurt bei den Mitteldeutschen Meisterschaften deinen großen Schritt zur DM. Handballer des HSC Erfurt wohl bald in der Landesliga, die des HSV Sömmerda wohl bald nicht mehr. ESSC-Wasserballer schöpfen trotz Niederlage Mut.

Erfurter Boxer überzeugen

Auch wenn bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Gera kurzfristig einige Gegner fehlten, tat das der Freude der Boxer des PSV Erfurt über ihre Erfolge keinen Abbruch. Ibrahim Djabrailov (Jugend -75 kg/rechts) gewann, lautstark unterstützt von seinem Bruder und dreifachen deutschen Meister Djabrail Bakaev (links), sein Titelduell und ist damit der eigenen DM-Teilnahme ganz nah. Nuradi Khadaev holte nach umstrittener Finalniederlage wie auch Zaitulla Memetow Silber. Bronze gab es für Samir Rahmani.

HSC-Handballer fast aufgestiegen

Die Handballer des HSC Erfurt sind so gut wie aufgestiegen. Nach dem 27:23-Erfolg beim SV Aufbau Altenburg II fehlt ihnen nur noch ein Punkt, um Platz eins in der Regionsoberliga-Staffel 1 perfekt zu machen und in die Landesliga aufzusteigen. Dort steht dagegen der HSV Sömmerda nach der 27:33-Pleite bei Mühlhausen II dicht vorm Abstieg.

Wasserballer achtbar beim Ersten

Nach einer achtbaren Leistung beim Zweitliga-Spitzenreiter Magdeburg schöpfen die Wasserballer des Erfurter SSC neuen Mut. Bei der 8:14-Niederlage trafen Rajewski, Georgi und N. Brand doppelt.