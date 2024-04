Erfurt. In der Tischtennis-Verbandsliga Ost sind aus Erfurter Sicht schon vor dem letzten Spiel zwei traurige Entscheidungen gefallen.

Die lange auf Platz zwei der Verbandsliga Ost stehenden Tischtennis-Herren von Sponeta Erfurt müssen ihren Traum von der Rückkehr in die Thüringenliga begraben. Nachdem sie beim Vierten Zeulenroda III verloren hatten, nutzte der USV Jena III diesen Patzer und zog am vergangenen Wochenende mit zwei Auswärtssiegen nicht nur vorbei, sondern hat nun drei Punkte Vorsprung auf Sponeta. Somit können die Erfurter im abschließenden Spiel am Samstag bei Nordhausen II den zweiten Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, nicht zurückerobern.

Aufsteiger Lok Erfurt könnte mit einer Überraschung beim Meister Schott Jena III noch auf Platz sechs klettern. Der Bischlebener SV steht indes schon vor seinem letzten Spiel in Zeulenroda als Absteiger fest.