Erfurt. Der Zweitligist bezwingt erst Chemnitz und dann Zwickau souverän.

Erfolgreiches Wochenende für die Zweitliga-Wasserballer vom Erfurter SSC. Gleich zwei Siege konnte das Team der Trainer Gabor Gartai und Jörg König einfahren hat so den Anschluss ans Mittelfeld gefunden. Zunächst war der Letzte aus Chemnitz zu Gast. Erfurt hatte alles im Griff und erspielte sich ein 6:0. Nach der Halbzeit verloren man etwas die Konzentration und ließ mehr Chancen zu. Trotzdem war der zweite Saisonsieg beim 12:5 letztlich ungefährdet. Sonntag folgte das Duell mit Zwickau, wieder begann der ESSC stark und ging 6:2 in Führung. Diesmal ließ die Konzentration des Gastgebers nicht nach, zudem zeigte Torwart Simon Bergmann starke Paraden. Am Ende stand ein 14:9 zu Buche.