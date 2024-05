Dresden. In Dresden zeigen sich zwei Erfurter kurz vor dem Rennsteiglauf in starker Form.

Kristin Hempel vom USV Erfurt hat am vergangenen Sonntag einen starken zweiten Platz beim 25. Oberelbemarathon in Dresden erreicht. In 3:01:57 Stunden musste sie sich nur der Frankfurterin Cathleen Meier geschlagen geben, die rund vier Minuten schneller war. Auf die Drittplatzierte Nicole Keßler vom Salomon Running Team hatte die 41-jährige Erfurterin im Ziel mehr als sieben Minuten Vorsprung.

„Bei sommerlichen Temperaturen war es ein extrem hartes Rennen“, sagte Hempel im Anschluss. Mit ihrem Ergebnis zeigte sie sich deshalb sehr zufrieden. „Die Form für den Rennsteigsupermarathon stimmt“, freut sich die dreifache Rennsteiglaufsiegerin auf die 51. Auflage des Klassikers am 25. Mai.

Mit Marcel Bräutigam testete ein weiterer Thüringer Spitzenläufer in Dresden seine Form. Hinter dem polnischen Sieger Andrzej Rogiewicz, der in neuer Streckenrekordzeit von 2:22:33 Stunden erfolgreich war, lieferte sich Bräutigam ein spannendes Rennen mit dem zweiten polnischen Starter Pawel Kosek, das der Mann vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein erst im Zielsprint um eine knappe Sekunde verlor. Der Erfurter benötigte 2:31:12 Stunden für die 41,195 Kilometer von Königstein nach Dresden.

red