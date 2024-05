Erfurt. Thüringer Triathletinnen gut vorbereitet für Saisonstart. Drei Pokalsiege für den FC Rot-Weiß an einem Tag. Union Erfurt und Marbach müssen gewinnen. Judoka laden zu internationalem Turnier.

Triathletinnen haben viel vor

Das Triathlon-Team Thüringen startet am Wochenende in Briesensee in der Regionalliga Ost in die Saison. Nach starker Vorbereitung – Hanna Fiedler und Yasmin Ulbrich gewannen den DM-Titel im Duathlon ihrer Altersklasse, Neuzugang Romana Gajdošová wurde Neunte beim Weltcup in Australien – haben die Thüringerinnen in dieser Saison in der Regionalliga und auch in der 2. Bundesliga Nord, die am 25. Mai in Freilingen beginnt, einiges vor.

RWE-Junioren rocken den Pokal

Ein unvergesslicher Pokaltag war der 1. Mai für den Fußballnachwuchs des FC Rot-Weiß Erfurt. In Sondershausen gewann sowohl Erfurts U15 (16:0 gegen den FSV Wacker Nordhausen) als auch die U13 (3:1 gegen Floh-Seligenthal) den Landespokal. Am Johannesplatz triumphierte indes die U9 von RWE mit 5:2 im Kreispokalfinale gegen den ESV Lok Erfurt.

Letzte Chance für zwei Teams

Auf zwei Teams wartet am anstehenden Fußball-Wochenende ein Spiel der letzten Chance. In der Landesklasse gilt das für Union Erfurt im Abstiegskampf am Sonntag (12.30 Uhr) gegen Gispersleben, in der Kreisoberliga für Marbach im Aufstiegsduell am Sonntag (15 Uhr) gegen Spitzenreiter Borntal Erfurt.

Judoka laden in die Gauder-Halle

Zu zwei großen internationalen Turnieren, dem Messe-Cup und dem Ega-Pokal, lädt der Erfurter Judo-Club am Samstag und Sonntag in die Hartwig-Gauder-Halle ein.