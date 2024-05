Erfurt. Einem RWE-Talent geht es wieder besser. Union Erfurt braucht Derbysieg gegen Nord. MTV-Turner auf Medaillenjagd. Erfurter Kicker erreichen Landesfinale eines Schulwettbewerbs.

Talent Fikaj trainiert wieder

Ledjon Fikaj, eines der größten Talente beim FC Rot-Weiß Erfurt, ist zurück auf dem Trainingsplatz. Der 17-Jährige war im Regionalliga-Duell seiner A-Junioren gegen Hertha Zehlendorf (1:4) ohne Einwirkung eines Gegenspielers unglücklich gestürzt und spürte zwischenzeitlich seine Beine nicht. Im Krankenhaus gab es aber schnell Entwarnung. Dort wurde eine Rückenmarkprellung diagnostiziert. Am Dienstag hat der Stürmer erstmals wieder an einer Einheit teilgenommen.

Letzter Strohhalm für Union

Nach dem letzten Strohhalm für den Klassenerhalt in der Fußball-Landesklasse greift Union Erfurt am Sonntag (12.30 Uhr) im Derby gegen Erfurt Nord. Vier Spiele vor Schluss haben die Unioner sieben Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Im zweiten Derby empfängt der Achte Walschleben am Samstag (14 Uhr) den Zehnten Sömmerda.

Turner ermitteln ihre Besten

Mit guten Medaillenchancen starten die Turnerinnen und Turner des MTV Erfurt am Samstag bei den Landesmeisterschaften in Bad Blankenburg. Beim Nachwuchs (10-12.30 Uhr) und auch bei den Erwachsenen (14.30-17.30 Uhr) zählen die MTV-Sportler in diversen Altersklassen zu den Favoriten.

Ratsgymnasiasten im Finale

Die Fußballer des Evangelischen Ratsgymnasiums Erfurt haben in der Wettkampfklasse 3 das Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia erreicht. Beim Schulamtsfinale besiegten sie die Gymnasien aus Weimar, Kölleda und Apolda.