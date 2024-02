Saalfeld/Arnstadt. Arnstädterin Susanne Henning will sich für Thüringen für die Europameisterschaft qualifizieren.

Nachdem Einheit Arnstadt überraschend den TBRSV-Pokal gewann, ging es im fünften und letzten Turnier zur inklusiven Landesmeisterschaft im Kegeln darum, auch den Thüringer Landestitel in der Kategorie „Sehbehinderung“ klarzumachen. Am Ende gewann Einheit Arnstadt/SSV Erfurt-Nord mit 4363 Punkten vor KuF Ichtershausen (4070).

Der Fokus ist nun Richtung Deutsche Meisterschaften gerichtet, die im Juli in Weinheim stattfinden. Im Mai finden die Europameisterschaften der IBSA in Polen statt und hierfür kämpft die Arnstädterin Susanne Henning für Thüringen am kommenden Wochenende in Bad Soden-Salmünster um die Qualifikation.

Im letzten Landesmeisterschaftskampf in Saalfeld siegte Henning in der Klasse B2 (stark sehbehindert) mit 1572 Leistungspunkten. In der B1 (vollblind) gewann Adelheid Rother (Ichtershausen/ 1208). Bei den B2-Herren ging der Sieg an Klaus-Dieter Wolf (Ichtershausen/1659) und in der B3 an Mathias Wachsmuth (Ichtershausen/1683).

Auch die mehrfach Behinderten (WK 2/4), darunter die Rollstuhlfahrer mit und ohne Rampe, kämpften bei um Platzierungen. Dabei spielt man im Gegensatz zu allen anderen Klassen im kombinierten Spiel (Volle/Abräumer). Hier siegte Nino Schlamann (KuF Ichtershausen/1060). Der Arnstädter Marko Friebe spielte ohne Rampe und gewann mit 1516 Punkten und die Juniorenwertung ging an Hannes Senger (Arnstadt/1668).