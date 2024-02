Plaue. Traditionelles Hallenfußball-Turnier des FSV Grün-Weiß Plaue für E- und F-Junioren sowie Männer

Zum Abschluss der Fußball-Hallensaison veranstaltet der FSV Grün-Weiß Plaue am kommenden Sonnabend, 24. Februar, ab 10 Uhr sein traditionelles Hallenturnier in der Sporthalle in Plaue für die E-Junioren und anschließend ab 17 Uhr für die Männer. Am Sonntag folgt ab 10 Uhr das Turnier der F-Junioren. Gemeldet haben Mannschaften aus Gehren, von Wachsenburg Haarhausen, Langewiesen, Blau-Weiß Stadtilm, Elxleben/Marlishausen, der SpVgg Geratal, von Blau-Weiß Niederwillingen, dem SV 09 Arnstadt, Lok/Motor Arnstadt, Germania Ilmenau, Ilmtal Manebach, Ohrange United aus Ohrdruf, Gotha, Gispersleben und eine Schiedsrichterauswahl.

