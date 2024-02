Geraberg. Kreisoberligist besiegt FSV Martinroda 5:1 und holt Rudi Müller an die Alte Lache

Der FSV Gräfenroda überraschte nach der 1:9-Niederlage gegen Ilmenau mit einem 5:1-Feuerwerk gegen den FSV Martinroda im Nachholspiel der Kreisoberliga und mit dem Blitztransfer von Rudi Müller. Der letztjährige Ilmenauer Abwehrchef und Kapitän ist durch seine Bundeswehrausbildung ins Rheinland gewechselt, spielt dort für Rot-Weiß Dünstekoven in der Kreisliga C. In Gräfenroda hat er ein Gastspielrecht, wird weiter zwischen Heimat und Dienstort pendeln. Gegen seinen Ex-Verein spielte Müller durch. Martinroda ging durch Ulke (10.) in Führung, John (40.) sowie je zweimal Wolf (46., 76.) und Greßler (51., 86.) bauten zum 5:1 aus.