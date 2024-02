Arnstadt. Fußball-Oberligist gewinnt 7:1 im Test gegen Landesklässler Walschleben

Schon traditionell testete auch in dieser Woche der Fußball-Oberligist SV 09 Arnstadt unter der Woche. Dabei besiegten die Männer von Trainer Robert Fischer den Landesklässler Empor Walschleben/Elxleben mit 7:1. Im Team standen weitestgehend Spieler aus dem üppigen 29-Mann-Kader, die nicht beim 1:3 gegen Freital auf Einsatzzeiten kamen. Besonders überraschen konnte der wieder genesene Haitianer Ander-Everson Pierre. Der 22-jährige Stürmer erzielte allein sechs der sieben Tore. Das erste Tor markierte der nach Zehenverletzung endlich angreifende Arnstädter Lukas Scheuring. Erst in der Schlussviertelstunde traf auch Walschleben durch Luca Schröder einmal. Sonntag (13.30 Uhr) spielt der SV 09 Arnstadt in der Oberliga beim FC Einheit Rudolstadt.