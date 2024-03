Weimar. In der Fußball-Kreisoberliga siegt der FSV 1928 mit Wut im Bauch 3:1 bei Empor Weimar

In der Fußball-Kreisoberliga gab sich der FSV 1928 Gräfinau-Angstedt nach der schmerzlichen 0:2-Niederlage gegen Ilmenau bei Empor Weimar keine Blöße, gewann auch ohne fünf Stammspieler 3:1. Heinze legte doppelt vor, erst nach Foul an Rademacher vom Punkt (20.), dann mit einem 35-Meter-Freistoß, den Weimars-Keeper Naumann prallen ließ (32.). Löwer gelang zwar der Anschluss (49.), doch nach Rückgabe von Möller stellte Günschmann den alten Abstand zum 1:3-Endstand wieder her (64.).

rr