Ilmenau. Bei den Thüringer Box-Einzelmeisterschaften in der Ilmenauer Ilm-Sporthalle holt Karl Zimmermann im Finalkampf der Junioren gegen Geraer Köhler Gold

Der BC Fortuna Ilmenau richtete in der Ilm-Sporthalle die 33. Thüringer Landesmeisterschaft im Boxen aus und das mit einem riesigen organisatorischen Aufwand. Auch sportlich lief es prima. Der erst 14-jährige Großbreitenbacher Karl Zimmermann gewann für Fortuna Ilmenau startend, seinen Finalkampf der Junioren-Klasse 80 Kilogramm gegen Leon Köhler von Wismut Gera nach Punkten, holte so nicht nur Gold, sondern darf sich nun auf die Mitteldeutschen Meisterschaften am 6./7. April in Gera freuen.

Insgesamt wurden an beiden Tagen 25 Vorkämpfe ausgetragen, am Sonntag folgten elf Finalkämpfe. Pech hatten die Kämpfer, deren Gegner nicht anreisten. So konnte unter anderem auch der Ilmenauer Dario Senger nicht kämpfen, dürfte nach einem Leistungstest allerdings für die Mitteldeutsche Meisterschaften immer noch nachnominiert werden können.