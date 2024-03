Arnstadt. In der Handball-Regionsoberliga bleiben die HSG-Männer am Wochenende spielfrei

Die Handball-Männer der HSG Ilm-Kreis spielen Sonnabendabend nicht daheim in der Jahnsporthalle. In der Regionsoberliga wurde das Spiel gegen den SV Petkus Wutha-Farnroda II verlegt. Die Gäste haben krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt und auch ein Ausweichtermin sei für 31. März nicht möglich. Wann und ob das Tabellenschlusslicht beim Tabellendritten in Arnstadt nachholen kann, bleibt offen. Die HSG Ilm-Kreis absolviert so ihr nächstes Spiel erst am 13. April in Artern.

rr