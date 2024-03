Ilmenau. Die Tennis-Spieler des TV Ilmenau 1920 bringen am Wochenende ihre Platzanlage nach dem Winter auf Vordermann

Der Arbeitseinsatz auf der Tennis-Platzanlage am Ritzebühl, zu dem der Vorstand des TV Ilmenau 1920 für Sonnabend, 23. März ab 9 Uhr seine Mitglieder aufgerufen hat, zeigt an, dass der Saisonstart nicht mehr weit ist. In dieser Saison startet der Verein mit fünf Mannschaften in die Punktspiele.

Erstmals mit zwei Herren-Mannschaften

Der Mitgliederzuwachs ermöglicht es, mit zwei offene Männermannschaften in der Bezirksliga ins Rennen zu gehen. Neben den sehr erfolgreichen Senioren in der Oberliga 65 starten die Herren 30 und die Damen 40 in der Verbandsliga.

Erste Spiele ab Anfang Mai

Die ersten Heimspiele finden Anfang Mai statt: Sonntag, 12. Mai, 10 Uhr: Herren gegen TC Optimus Erfurt III. Mittwoch, 15. Mai, 10 Uhr: Senioren 65 gegen TC Optimus Erfurt. Sonntag, 26. Mai, 10 Uhr: Damen 40 gegen TC Apolda II. Sonntag, Juni, 10 Uhr: Herren 30 gegen TC Zella-Mehlis.

ib