Hildburghausen. Mit 8:0 ließen die Arnstädter bei Hildburghausen III keinen Zweifel an ihrer Ambition Staffelsieger zu werden und stehen nun vor einem Aufstiegsmarathon

Der SV 09 Arnstadt hat Nervenstärke bewiesen! Nachdem die Männer um ihren Spitzenspieler Dominik Sorg zuletzt zweimal verloren hatten, letzte Woche so den SV 1880 Unterpörlitz gleichziehen lassen mussten, haben sie beim Tabellenschlusslicht Hildburghausen III trotz zeitlichem Nachteil das Maximalresultat geschafft. Im Fernduell mit dem Lokalrivalen um den Staffelsieg mussten sie mindestens 8:2 gewinnen und hatten ihr letztes Spiel auch noch zwei Stunden vor dem Rivalen zu absolvieren.

Selbstvertrauen und Nervenstärke beim SV 09 Arnstadt

Mit Selbstvertrauen auf die eigenen Stärken, 15 Spiel in Folge waren sie unbesiegt, dann leisteten sie sich ihren ersten Patzer, machten die Arnstädter Nägel mit Köpfen und stellten taktisch um. So war das Spitzendoppel diesmal Ronald Bunk/Silvio Höbald, die gegen Volkmar/Ullrich Schwerstarbeit verrichteten, nach 2:0-Führung (11:7, 11:7) 9:11 verloren und im vierten Satz mit 11:5 keinen Zweifel am Sieg ließen. Im zweiten Satz zwar knapp (12:10), aber letztendlich glatt mit 3:0 legten Dominik Sorg/gegen Schubarth/Wagner zum 2:0 nach.

Auch die Einzel waren kein Spaziergang: Ronald Bunk musste in fünf Sätzen seine ganze Routine gegen Volkmar aufblitzen lassen (11:4, 12:14, 11:5, 13:15 und 11:8), um sein Team makellos zuzuhalten. Mit Erfolg! Dominik Sorg gegen Schubarth, Celias Stengel gegen Wagner und noch einmal Ronald Bunk gegen Schubarth siegten 3:1. Silvio Höbald, der gegen Unterpörlitz so mit seiner eigenen Leistung haderte gewann glatt 3:0 über Ullrich und Sorg ebenso 3:0 über Volkmar.

Arnstadt macht Staffelsieg sicher, bevor Unterpörlitz anfängt

Bevor Gegner Unterpörlitz in Mengersgereuth-Hämmern begann, war in Hildburghausen alles entschieden. Arnstadt siegte nach der Hälfte der möglichen Einzel und 330:252 Bällen mit 8:0Spielen vorfristig übermächtig. Was für eine Vorstellung. Dominik Sorg glücklich: „Wir haben unsere Aufgabe gemeistert. Jetzt steht der verdiente Staffelsieg erstmal fest. Was für ein Endspurt.“

In Mengersgereuth-Hämmern ging es für Unterpörlitz so um nichts mehr und Kevin Scheider/Ole-Simon Lampe verloren gleich ihr Doppel gegen Franzky/Heß 1:3. Florian Gerhardt/Sebastian Linß gewannen ihres aber 3:1. Die Einzel liefen durch Lampes Niederlage gegen Franzky zwar schlecht an, alle sieben folgenden Duelle gewannen die 1880er abgesehen von Gerhardts 3:1 gegen Malter schnell und deutlich 3:0, aber an Arnstadt kam der SV 1880 Unterpörlitz mit seinem 8:2-Sieg nicht mehr heran.

Der SV 09 Arnstadt spielt nun am Sonnabend, 13. April, um 15 Uhr wieder in Hildburghausen gegen Lok Themar um den Bezirkstitel, der dem Sieger dann die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga sichert. Da liegen im Osten Schott Jena IV und der USV Jena IV punktgleich vorn und im Norden ist der MTV 1861 Greußen schon Bezirksliga-Sieger.

Spiel um Bezirksstitel und dann die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga?

Ob diese Runde wirklich stattfindet, hängt wiederum von den Absteigern aus den übergeordneten Klassen ab. Zum Beispiel, ob der TTC Zella-Mehlis aus der Oberliga Mitte absteigt, dann würden drei Teams aus der Thüringenliga absteigen. Die beiden Verbandsliga-Staffeln sollen auf zehn Teams gebracht werden. Momentan sind da elf. Ohne Zusatzaufsteiger aus der Verbandsliga gäbe es zwei Aufsteiger aus den 1. Bezirksligen. Die Aufstiegsrunde würde im Mai gespielt. Für den SV 09 Arnstadt wird all das aber erst wirklich interessant, wenn Themar um den Bezirksligatitel Süd am kommenden Sonnabend besiegt werden kann.