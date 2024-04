Arnstadt. Im Landespokal gab es im Halbfinale gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt einen 4:0-Sieg

Fast unglaublich. Die Fußball-A-Junioren des SV 09 Arnstadt haben es geschafft. Sie stehen nach dem 4:0 letzte Woche über Gertal/Gräfenroda/Martinroda im Kreispokalfinale und treffen dort auf den TSV Bad Blankenburg, der Großschwabhausen/Magdala 2:1 nach Verlängerung besiegte, sondern auch im Thüringer Landespokalfinale.

Kreisoberligist knackt Verbandsligisten

Am Sonntag besiegten die Drößler-Männer den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 4:0 und sind am 1. Mai voraussichtlich in Jena gegen den ZFC Meuselwitz im Finale gefordert. Das Kreispokalfinale muss zeitlich verlegt werden. Gegen Heiligenstadt traf der am Vortag schon in Marienberg eingesetzte Anton Lvov zur Führung (20.). Noch vor der Pause erhöhte Lenny Unger (42.). Die gegen die höherklassigen Eichsfelder stets dominierenden Arnstädter bauten mit Wiederbeginn durch Darsein Antonio Gabriel (70.) und Raphael Ellebracht zum 4:0 aus. Heiligenstadt verschoss zwei Elfmeter. Pascal Schneemann hielt den ersten Elfer gegen Jargees Ali (57.), den zweiten schoss Mohammad drüber (90. +3)