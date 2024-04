Vier Fußball-Talente, die es zuletzt über den Stützpunkt in Auswahl-Teams schafften: Nina Hinkelmann (Geratal) in die Landesauswahl, Linus Kubitza, Luca Rätz und Pascal Meyer (alle SV 1911 Gehren) in die Südthüringenauswahl. © Horst Grohmann